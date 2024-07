Eine Amokfahrt aus Hass + ein Schloss, das zum Verkauf steht

Heute ist es soweit: Der neue Niederösterreich-Newsletter des KURIER ist gestartet. Wenn Sie diesen Newsletter erhalten, haben Sie sich bereits für einen unserer Regionalnewsletter für "Krems" und "St. Pölten" angemeldet. Die Newsletter erfreuten sich großer Beliebtheit - hier wollen wir die beiden Städte nun zusammenführen, und gleich um das ganze restliche Bundesland ergänzen.

Diese Woche hat uns vor allem ein Thema beschäftigt: Die Amokfahrt eines 32-jährigen, der mit einem zwölf Tonnen schweren Lkw mehrmals in ein Gebäude der Pfingstkirche Elim in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) krachte. Seine Motive: Hass gegen die Kirche, die seinen Angaben bei der Polizei zufolge sein Leben zerstört hätte. Mittlerweile wurde die Untersuchungshaft verhängt.

➤ Alle Informationen zu den laufenden Ermittlungen und die Schilderungen von Augenzeugen hat KURIER-Reporter Patrick Wammerl für Sie recherchiert.

In St. Pölten herrscht helle Aufregung. Der Schießplatz in Völtendorf, auf dem Bundesheer und Polizei regelmäßig trainieren, ist den Bewohnern zu laut. Das neue Sicherheitszentrum, das über eine unterirdische Schießanlage verfügen soll, lässt auf sich warten.

➤ KURIER-Redakteur Johannes Weichhart hat die Diskussionen von allen Seiten beleuchtet und hinterfragt, wie lange sich die Anrainer noch in Geduld üben müssen.

Und wer auf der Suche nach dem Außergewöhnlichen ist, sollte der Gemeinde Schwarzenau (Bezirk Zwettl) einen Besuch abstatten: Dort steht das Schloss zum Verkauf - allerdings nur für all jene, die das nötige Kleingeld besitzen.

➤ Die Geschichte des Renaissanceschlosses und woran sich die zukünftigen Besitzer erfreuen dürfen, lesen Sie im Beitrag von KURIER-Redakteurin Teresa Sturm.

