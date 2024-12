Bombendrohungen gegen Schulen sorgen für Chaos in St. Pölten

Schon wieder gibt es Bombendrohungen gegen Schulen in Niederösterreich, diesmal sind alle Volks- und Mittelschulen in St. Pölten betroffen.

Dienstagfrüh wurden Eltern per E-Mail verständigt, dass alle Lernschmieden geschlossen bleiben. Die Ankündigung sorgte für Chaos , weil manche Kinder bereits unterwegs zur Schule waren. Tausende Kinder und Jugendliche sind von der Maßnahme betroffen.

"Aufgrund einer abstrakten Bedrohung, die gegen unsere Schule ergangen ist, ersuchen wir Sie, Ihr Kind heute, Dienstag, und morgen, Mittwoch, nicht in die Schule zu schicken", heißt es in den Schreiben an die Erziehungsberechtigten.

Auch seitens der Bildungsdirektion NÖ spricht man von einer abstrakten Bedrohung, bereits in den vergangenen Wochen gab es Bombendrohungen gegen Schulen in Graz, Linz, Innsbruck und Wien.