Wiener Schule bleibt nach Bombendrohung geschlossen

Wegen einer am Wochenende eingelangten Bombendrohung per Mail bleibt die AHS Wienwest in Penzing am Montag, 9. Dezember, geschlossen. Wie die Kronenzeitung berichtet, habe die Polizei schon in der Nacht auf Montag das Gebäude untersucht. Die Erhebungen würden aber auch am Montag weiterlaufen.