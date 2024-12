Knalleffekt in St. Pölten: Serienbrandstifter dürfte gefasst worden sein

Großer Erfolg für die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich . Fahnder der Abteilung Brand-, Sprengstoff-und Explosionsdelikte kamen jenem Mann auf die Spur, der in St. Pölten mehrere Autos in Brand gesteckt haben dürfte.

Die Serie an unheimlichen Bränden sorgte für viel Aufregung in der Landeshauptstadt . Laut Polizei soll der Täter mindestens sechs Autos angezündet haben, darunter auch einen Firmenwagen der EVN.

KURIER-Informationen erfolgte die Festnahme bereits am vergangenen Wochenende, die Einvernahmen laufen seit Samstag auf Hochtouren. Nähere Details sollen in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

Zuletzt, in der Nacht auf den vergangenen Samstag, schlug das Feuer-Phantom in der Jahnstraße zu. Dort steckte er den Pkw von Jemin Krasinqi in Brand. "Die Feuerwehr war zwar rasch zur Stelle, mein Auto ist aber trotzdem kaputt", sagte der 61-Jährige im Gespräch mit dem KURIER.

Die Schadenssumme dürfte insgesamt in die hunderttausende Euro gehen.