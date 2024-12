In St. Pölten ging wieder ein Auto in Flammen auf

Ein abgestellter Pkw ist in der Nacht auf Samstag in St. Pölten in Flammen aufgegangen, bestätigte ein Polizeisprecher einen Bericht des ORF Niederösterreich.

Die Ermittlung der Brandursache sei zwar noch nicht abgeschlossen, man vermute jedoch Brandstiftung, teilte die Polizei am Samstag auf APA-Anfrage mit. In den vergangenen Monaten sei es bereits zu mehreren nächtlichen Pkw-Bränden in St. Pölten gekommen, bei denen bisher unbekannte Brandstifter am Werk gewesen waren.