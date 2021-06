Herzerwärmende Aktion am Freitag, den 18. Juni, im 6. Wiener Gemeindebezirk: Anscheinend hatte eine junge Wienerin ihren geliebten Stoffkoala verloren. Daraufhin hat sie eine Vermisstenmeldung plus Fahndungsfoto ausgehängt: "Ich vermisse meinen Koalabär. [...] Wenn Sie ihn finden oder ihn so süß fanden, dass Sie ihn mitgenommen haben, geben Sie ihn bitte beim Spar in der Hofmühlgasse 4 ab. Ich werde dort öfters nachfragen. Danke! Ein trauriges Wiener Mädchen."