Entlaufene Hündin lieferte sich Verfolgung mit Wiener Polizei

Eine junge und vor allem flinke Hündin namens Lilly hielt am späten Montagabend mehrere Polizisten in Wien auf Trab. Die herrenlose Hündin lief aus dem Bezirk Wien-Landstraße den Ring entlang in Richtung Wien-Alsergrund. Mehrere Passanten verständigten die Polizei und berichteten von der Sichtung.

Die Polizei nahm die "Verfolgung" auf und Beamte der Bereitschaftseinheit konnten Lilly schließlich in der Althanstraße einfangen. Die verschreckte Hündin versuchte sich zuvor noch unter einem geparkten Auto zu verstecken, doch die Beamten gewannen rasch ihr Vertrauen.

An Besitzer übergeben

Dank des raschen Handelns kamen weder Lilly noch sonstige Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Die sichtlich erschöpfte Hündin, die von ihrem Besitzer bereits verzweifelt gesucht wurde, wurde bis zu dessen Eintreffen mit frischem Wasser und ausgiebigen Streicheleinheiten versorgt.

