Wien-Ottakring: Alkoholisierter Fußgänger am Gürtel angefahren

Ein alkoholisierter Fußgänger hat in der Nacht auf Sonntag bei Rot einen Schutzweg am Lerchenfelder Gürtel in Wien-Ottakring gequert und ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Der 29-Jährige wurde von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,14 Promille, berichtete die Polizei.

