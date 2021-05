Wien-Favoriten: Ehemann soll Frau krankenhausreif geprügelt haben

Eine 47-jährige Frau soll in der Nacht auf Sonntag von ihrem Ehemann, einem 43-jährigen Rumänen, in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten krankenhausreif geprügelt worden. Der Verdächtig schlug das Opfer mehrmals, würgte es und drohte ihm mit dem Umbringen. Die Polizei nahm den Mann wegen schwerer Körperverletzung fest, die Frau wurde nach einer Erstversorgung ins Spital gebracht.

Der Tatverdächtige, der einen Alkoholgehalt von 1,38 Promille aufwies, wurde laut Polizeiaussendung in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Die Wiener Polizei weist erneut auf wichtige Telefonnummern und Ansprechpartner für Opfer von Gewalt hin:

133 – Polizei Notruf

01 / 71 71 9 Frauennotruf

05 77 22 Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser

0800 / 21 63 46 Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: