Rauchsäule über Donau: Schiff beim Handelskai brannte

Die Rauchsäule nahe der Millennium-City war in weiten Teilen der Stadt zu sehen, die Ursache – ein Zimmerbrand am Wasser, wie es Feuerwehrsprecher Christian Feiler bezeichnet. Am Mittwochnachmittag rückten Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr zu Land und am Wasser aus, um das Feuer auf einem ehemaligen Tankschiff, das als fix befestigter Ponton dient, zu löschen.