Wo Schmerzen um 60 Prozent reduziert werden

„Unser Ziel ist, den Menschen in seiner Gesamtheit zu erfassen“, sagt Hohenstein. „Das schafft kein medizinisches Fachgebiet und keine Berufsgruppe alleine. Da braucht man den Austausch zwischen allen Professionen.“ Denn gerade bei älteren Menschen gebe es oft mehrere Ursachen für Schmerzen. „Hinzu kommt häufig die psychische Belastung durch das Alleinsein in einer Pflegeeinrichtung, der Verlust von Freundschaften und sozialen Strukturen. All das beeinflusst und verstärkt die Schmerzwahrnehmung.“