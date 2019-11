Wie Physikalische Medizin Schmerzen erfolgreich behandelt

Wird Physikalische Medizin nur zur Rehabilitation eingesetzt?

Nein, das ist ein falsches Bild: Sie hilft auch in der akuten Phase eines Schmerzes – etwa durch das Einnehmen bestimmter, die schmerzenden Strukturen entlastenden Positionen, die den Druck von den Nervenwurzeln nehmen. Physikalische Therapien werden am besten kombiniert eingesetzt und können die Wirkung von Medikamenten unterstützen, die Dosierung und die Einsatzdauer deutlich verkürzen und in manchen Fällen in Absprache mit dem behandelnden Arzt die Medikamenteneinnahme ersetzen. Dadurch sind Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem möglich.

Und in der Prävention?

Die Muskelkräftigung mit gezielten Übungstherapien, aber z. B. auch Elektrostimulationen können operative Eingriffe etwa an Bandscheiben oder Gelenken hinauszögern oder sogar komplett verhindern. Ich habe Patienten, bei denen bereits vor 20 Jahren ein künstliches Hüftgelenk erstmals angedacht wurde – und die bis heute dank optimaler Therapie keines benötigen.