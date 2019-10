Wie Forscher jetzt die Katzenallergie besiegen wollen

Keine Immuntherapie

Eine Immuntherapie (Hyposensibilisierung) gegen dieses Hauptallergen der Katzen – so, wie sie bei Pollen- oder Insektengiftallergien Standard ist –, ist bei einer Katzenallergie die ganz große Ausnahme. Sie ist auch in den Behandlungsleitlinien nicht vorgesehen, betont Wöhrl: „Die Wirkung einer Immuntherapie gegen die Katzenallergie ist sehr gering, es gibt viele Nebenwirkungen – und sie kann die Symptome sogar verschlimmern.“ Ein Beispiel für eine solche Ausnahme sei ein Lehrer, „der selbst keine Katze hat und bereits heftig reagiert, wenn einer seiner Schüler das Katzenallergen in den Haaren oder an der Kleidung hat“.