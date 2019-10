Wie Fliegen auf Knopfdruck einschlafen können

Von OÖ nach Oxford: Gero Miesenböck wurde 1965 in Braunau am Inn, OÖ, geboren. Er studierte in Innsbruck Medizin und wurde 1993 „sub auspiciis praesidentis“ promoviert. Anschließend ging er an das Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York. Von dort wechselte er an die Yale University (USA) und wurde 2007 als erster Nicht-Brite auf den Waynflete-Lehrstuhl für Physiologie an der Uni Oxford berufen. 2011 gründete er das Zentrum für Neuronale Schaltkreise und Verhalten an der Universität Oxford mit rund 60 wissenschaftlichen Mitarbeitern.

Zahlreiche Auszeichnungen: Er erhielt viele Auszeichnungen– zuletzt vergangene Woche an der Harvard Medical School in Boston den mit 500.000 US-Dollar (450.000 €) dotierten „Warren Alpert Foundation Prize 2019“. 2015 wurde er zum Mitglied der britischen „Royal Society“ (der weltweit ältesten wissenschaftlichen Akademie) gewählt.