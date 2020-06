Es werde Licht!

Optogenetiker bauen diese Kanal-Proteine in die Gehirnzellen ihrer Versuchstiere ein. So lässt sich das Einströmen – und damit auch das Verhalten der Nervenzelle – von außen steuern.

Mittlerweile tüfteln Optogenetiker an besseren Therapien für neurologische Erkrankungen wie Parkinson, Epilepsie oder Schlaganfall. Bisherige greifen Hirn-Medikamente nämlich zu unspezifisch ins neuronale Räderwerk ein. Durch eine optogenetische Lichttherapie könnte es gelingen, die gewünschten Zellen auf den Mikrometer genau ein- oder auszuschalten. An der Medizinischen Universität Innsbruck arbeiten Forscher sogar daran, den belohnenden Effekt von Drogen mithilfe von Optogenetik zu eliminieren. So hofft man, eines Tages das Suchtgedächtnis im Gehirn beeinflussen zu können. Mehr noch: Durch den Wissenszuwachs gewinnt man auch für andere psychiatrische Erkrankungen, beispielsweise Angststörungen, neue Erkenntnisse.

Entwickelt wurde die boomende Zukunftshoffnung Optogenetik unter anderem vom Innsbrucker Mediziner Gero Miesenböck, der 2007 als erster Nicht-Brite auf den renommierten Waynflete-Lehrstuhl für Physiologie an der Universität Oxford berufen wurde. 2013 erhielt er mit fünf weiteren Wissenschaftlern den mit einer Million Dollar dotierten Brain Prize 2013 für seine Entdeckungen rund um die Optogenetik.

Übrigens: In der Forschergemeinde kursiert das Gerücht, dass die Sache nobelpreisverdächtig sein könnte.