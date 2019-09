Weltherztag: So werden sie ein "Herzensheld"

Zu den Risikofaktoren zählen Zuckerkrankheit, Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen und Stress; außerdem Erbanlagen, Geschlecht und Alter. Einige lassen sich vermeiden.

Gesunder Lebensstil beugt vor

Der Lebensstil kann das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung bekommt nicht nur dem Blutdruck, sondern dem gesamten Herz-Kreislauf-System und dem Stoffwechsel zugute.

Ernährung: Obst und Gemüse enthalten ebenso wie Milchprodukte Kalium und senken den Blutdruck. Ungesättigte Fettsäuren z.B. Oliven- und Rapsöl sind gegenüber gesättigten (tierischen) Fetten vorzuziehen. Fleisch soll nicht täglich auf den Tisch. Essen Sie einmal pro Woche Fisch. Salz muss möglichst sparsam verwendet werden. Bedenken Sie, dass die Würze in vielen Produkten bereits enthalten ist. Verzichten Sie möglichst auf Alkohol, er treibt den Blutdruck in die Höhe. Als Richtwert gibt die Schweizerische Herzstiftung vor: maximal 30 g Alkohol pro Tag für Männer, was 3 dl Wein oder 7 dl Bier entspricht. Für Frauen gilt maximal: 20 g Alkohol pro Tag für Frauen, entsprechend 2 dl Wein oder 5 dl Bier.

Gewicht und Bewegung: Übergewicht und hoher Blutdruck hängen zusammen. Eine Gewichtsreduktion von 5 kg kann den Blutdruck um 10 mmHg senken. Regelmäßige körperliche Aktivität hilft beim Abnehmen und stabilisiert bzw. senkt den Blutdruck. Sie sollten sich mindestens eine halbe Stunde täglich bewegen. Besonders gut für Herz und Kreislauf sind Ausdaueraktivitäten wie Wandern, (Nordic) Walking, Joggen, Radfahren, Schwimmen und Langlauf.

Zigarettenverzicht und Entspannung: Raucher erleiden viermal häufiger einen Herzinfarkt als Nichtraucher. Zigarettenkonsum verengt die Blutgefässe, der Blutdruck steigt und begünstigt Arteriosklerose. Ein Rauchstopp ist der größte Gewinn für die Gesundheit. Nicht zuletzt sollten Stress vermieden werden. Ständige Belastung über eine lange Zeit fördert die Entstehung von Bluthochdruck. Sorgen Sie deshalb für Ausgleich und genügend Entspannung.