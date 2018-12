Was den Blutdruck von Ureinwohnern im Regenwald emportreibt

US-Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health untersuchten den Blutdruck bei beiden indigenen Völkern im Süden Venezuelas – und berichten im Fachmagazin JAMA Cardiology über eine so nicht erwartete Entdeckung: Die Yanomami hatten im Schnitt Werte von 95/63 mmHg – extrem niedrig also. Verblüffend war vor allem, dass es keinen Unterschied bei den Werten von Einjährigen und 60-Jährigen gab: Das steht im Gegensatz zur bisherigen Annahme, dass der Blutdruck mit dem Alter automatisch steigt, weil die Gefäße mit dem Alter steifer werden. Aber offenbar spielt der Lebensstil eine größere Rolle als die Alterung.