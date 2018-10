Warum jetzt Omas Heilwissen wieder in ist

Fußbad, Zwiebelsocken, Lavendel-Auszugsöl: „Das sind Hausmittel, „die aus unserem Familienalltag nicht mehr wegzudenken sind“, sagt Claudia Schauflinger, Autorin des Ratgebers „Bäuchlein-Öl und Zwiebelsocken“ (siehe re.) sowie Veranstalterin von Hausmittel-Workshops (www.kinderhausmittel.com). In ihrer Familie sei dieser Erfahrungsschatz noch vorhanden gewesen: „Als ich dann selbst Mutter geworden bin, hat mir dieses Wissen viel Sicherheit gegeben.“ Etwas, was vielen Teilnehmerinnen ihrer Workshops fehle. „Man bekommt durch dieses Wissen einen Handlungsspielraum und Gesundheitskompetenz.“

Auch Ernährungswissenschaftlerin Eva Fauma bemerkt in ihrem „Zentrum für präventive Ernährungsberatung“ in Linz (www.praeventissimo.at) eine Hinwendung zur „Traditionellen Europäischen Medizin“: „So wie das Interesse an der Ernährung und den Nahrungspflanzen steigt, nimmt auch jenes an den Heilpflanzen zu. Es ist heute wieder in, sich mit dem auseinanderzusetzen, was die Oma gemacht hat“, sagt die Autorin von „SOS Erkältung“ (re.).