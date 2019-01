Ungesundes Sitzen: Wer alle 30 Minuten aufsteht, lebt länger

Doch die Folgen davon merkt man lange nicht. Australische Büroangestellte wurden gefragt, welche negativen Gesundheitseffekte sie selbst durch ihr langes Sitzen merken: Rücken- und Nackenschmerzen, Verlust an Muskelspannung, Gewichtszunahme und Motivationsverlust waren die häufigsten Antworten. Für sie alle sind die Ergebnisse der Columbia-University positiv, wie es Studienleiterin Keith Diaz formuliert: „Bewegen Sie sich so lange Sie wollen und so lange es Ihren Möglichkeiten entspricht“ – in welcher Intensität sei nicht so wichtig wie dass man sich überhaupt dazu aufrafft, aufzustehen.