Spermientests für daheim: Was neue Verfahren wirklich können

200-fach vergrößert die Linse im „Health Home Test“ der dänischen Firma ExSeed die Samenprobe auf dem Objektträger. Das Mobiltelefon wird auf die Linse gelegt (kommt mit der Probe aber nicht in Kontakt). Ein Video der schwimmenden Spermien wird über eine App an ExSeed geschickt. Eine Software analysiert die Spermienkonzentration pro Milliliter Samenflüssigkeit, ihre Gesamtzahl und ihre Beweglichkeit – laut Firmenangabe in derselben Genauigkeit wie Fruchtbarkeitskliniken.