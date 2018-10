So sollen schwere Schlaganfälle rascher erkannt werden

„Treffen alle fünf Kriterien zu, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen schweren Schlaganfall handelt“, sagte Mittwoch Wilfried Lang, Leiter der Abteilung für Neurologie im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, im Vorfeld des Welt-Schlaganfall-Tages (29.10.) Eine frühzeitige grobe Unterscheidung zwischen „leicht“ und „schwer“ führt schon jetzt immer öfter dazu, dass die Patienten von Anfang an anders versorgt werden: Sie kommen nicht in die nächstgelegene Schlaganfall-Station (Stroke Unit), sondern gleich in ein spezielles Zentrum, wodurch wertvolle Zeit gespart wird. In diesen Spitälern können große Blutgerinnsel mechanisch mithilfe eines Katheters (er wird über die Leiste zum Gefäßverschluss im Gehirn geführt) herausgezogen werden.