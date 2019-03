Shishas: So gefährlich sind Wasserpfeifen fürs Herz

Immer mehr Studien kommen zum selben Ergebnis: Der Konsum von Wasserpfeifen, auch Shishas genannt, beeinflusst die Herzschlagrate sowie den Blutdruck, warnt die American Heart Association in einem aktuellen Bericht. Wer regelmäßig zur Wasserpfeife greift, setze sich folglich einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten aus, heißt es vonseiten des US-Verbandes.

Immer beliebter

In den USA und vielen anderen Teilen der Welt steige die Beliebtheit von Wasserpfeifen unterdessen laut den Experten stetig an. Rauchten der National Youth Tobacco Survey zufolge im Jahr 2011 noch 4,1 Prozent der US-amerikanischen High-School-Schüler mindestens einmal im Monat Shisha, waren es 2016 bereits 4,8 Prozent.

Besonders attraktiv scheinen Shishas für junge Menschen zu sein. Dazu zitieren die Forscher eine Studie aus Großbritannien. Dort waren Wasserpfeifen unter Studenten bereits in den Jahren 2011 und 2012 doppelt so beliebt wie Zigaretten. Zurückzuführen seien die hohen Beliebtheitswerte bei Jüngeren unter anderem auf die "spielerische" Anwendungsart, die durch das traditionelle Rauchen in der Gruppe wie auch die verfügbaren Fruchtaromen des Tabaks unterstützt wird.