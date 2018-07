Shisha-Bars: Mit Volldampf zum Sonderstatus

Die Aufhebung des generellen Rauchverbots in der Gastronomie durch die Bundesregierung verschaffte den Betreibern von Shisha-Bars zwar eine Verschnaufpause. Doch auch der Status-quo sei „pervers“, sagt der Gastro-Obmann in der Wiener Wirtschaftskammer (WK), Peter Dobcak. Denn just in Lokalen, in die die Gäste zum Zweck einer Rauch- oder besser gesagt Dampfkonsumation kommen, mache ein Nichtraucherbereich wenig Sinn. So bleibe bis zur Hälfte des Lokals ungenützt.

Unterstützt von der Wiener WK fordert der Österreichische Shishaverband deshalb nun eine Sonderregelung – wie es sie in Deutschland, Frankreich, Spanien oder Tschechien bereits gibt. Und zwar die Ausnahme vom Tabakgesetz.

Um diese zu erreichen, müssten die bundesweit rund 500 Shishalokale, in denen die Gäste zu ihren Wasserpfeifen zumeist auch Getränke konsumieren, aber erst als eigene Betriebsart anerkannt werden. „ Wien könnte da eine Vorreiterrolle einnehmen“, meint Dobcak – der nun Gespräche mit der Stadt, dem Gesundheits- und dem Wirtschaftsministerium suchen will.

Ganz neu ist das Begehren allerdings nicht. Denn bereits im Dezember 2017 forderte die Gewerkschaft vida angesichts des da noch bevorstehenden generellen Rauchverbots zum Schutz Tausender Arbeitsplätze eine Ausnahme für die Wasserpfeife.

Werde man als eigene Betriebsart in der Gastronomie anerkannt, müsse das aber mit einheitlichen Qualitätsstandards einhergehen, betont Martin Lee Fahmy, stellvertretender Obmann des Shishaverbandes und Betreiber der „Baku-Lounge“ am Währinger Gürtel 154. Denn solche gebe es bis dato nicht.