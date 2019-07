Schuppenflechte: Neue Therapien sind deutlich wirksamer

Bis zu 300.000 Menschen in Österreich leiden an Psoriasis. Fast alle benötigen bei der lebenslangen Erkrankung im Endeffekt eine Behandlung mit Biotech-Medikamenten zur gezielten Blockade der dabei auftretenden fehlgeleiteten immunologischen Prozesse. Neue derartige Biologika haben höhere Ansprechraten, hieß es am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch des Pharmakonzerns AbbVie in Wien.

Fehlschaltung im Abwehrsystem

Die Schuppenflechte betrifft zwei bis drei Prozent der Bevölkerung. In Europa sind es damit rund fünf Millionen Menschen. "Die Erkrankung ist chronisch. Sie ist derzeit unheilbar", sagte der Feldkircher Dermatologe Robert Strohal. Bei der Krankheit kommt es - wahrscheinlich durch eine Kombination von genetischen und Umweltfaktoren - zu einer Fehlschaltung im körpereigenen Abwehrsystem. Das löst in der Haut massive Entzündungsreaktionen mit einer Wucherung der Hornzellen aus, was zur exzessiven Schuppenbildung der betroffenen Hautareale führt.