Warum Psoriasis heute individuell behandelt werden kann

Nur ein bisschen schuppige Haut, die halt auch juckt – das Bild der Hauterkrankung Psoriasis ist oft falsch, auch unter den Betroffenen selbst. Tatsächlich verursachen die Entzündungsreaktionen häufig auch Begleiterkrankungen, etwa Arthritis, Beschwerden oder Depressionen. Beim Gesundheitstalk von KURIER, MedUni Wien und Novartis am 16. Mai diskutieren Experten und Betroffene über die vielen Facetten der Schuppenflechte.

Nicht nur die Haut ist betroffen

Daran leiden rund zwei Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichen Ausprägungen. „Psoriasis ist eine häufige, chronische und entzündliche Erkrankung. Sie betrifft aber nicht alleine die Haut“, sagt Dermatologin Ao. Univ.-Prof. Tamara Kopp von der hautärztlichen Praxis "Juvenis Med" in Wien. Ihr Kollege Univ.-Prof. Adrian Tanew, Leiter Photobiologischen Ambulanz an der Klinik für Dermatologie, MedUni Wien, ergänzt: „Es handelt sich um eine System-Erkrankung, da das Entzündungssystem des ganzen Körpers betroffen ist.“

Frühe Therapie vermindert Leidensdruck

Wichtig ist, die Erkrankung so früh wie möglich zu behandeln. Hier hat sich enorm viel getan. „90 bis 95 Prozent der Patienten können wir heute befriedigend einstellen“, sagt Tanew. Welche Therapie individuell die beste ist, hänge von vielen Faktoren ab.