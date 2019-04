Schlummertrunk bis Snooze-Taste: Sechs Schlaf-Mythen im Faktencheck

Um die gängigsten Annahmen über (un)gesundes Schlafverhalten ausfindig zu machen, bediente man sich des World Wide Web. Die dort aufgespürten (vermeintlichen) Binsenweisheiten wurden wissenschaftlicher Evidenz gegenübergestellt.

Was ist dran: 6 Schlaf-Mythen im Faktencheck

Mythos Nummer 1: Schlafmangel? Macht nichts!

Großbritanniens ehemalige Premierministerin Margaret Thatcher hat es getan, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel Ähnliches angedeutet: Kurze Nächte gehören in der modernen Leistungsgesellschaft für viele zum Alltag. Nicht selten hat man morgens weniger als fünf Schlummerstunden hinter sich.

Gesund ist das keinesfalls. "Es gibt umfangreiche Beweise dafür, dass weniger als fünf Stunden Schaf pro Nacht auf Dauer das Risiko für gesundheitliche Probleme erheblich steigert", sagt Studienleiterin Rebecca Robbins vom Department of Population Health am NYU Langone Health gegenüber der BBC.

Konstanter Schlafmangel könne etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen, beispielsweise Herzinfarkte und Schlaganfälle, begünstigen und auch die Lebenserwartung verkürzen. Im Sinne eines gesunden Lebensstils rät Robbins, wie auch andere Schlafexperten, zu sieben bis acht Stunden Schlaf pro Nacht.

Mythos Nummer 2: Einschlafhilfe Alkohol

Weder ein Glas Rotwein, noch Bier oder Schnaps sind dem Schlaf zuträglich, warnt das Wissenschaftsteam in der aktuellen Erhebung. "Alkohol kann vielleicht beim Einschlafen helfen, aber die Qualität der Erholung in der Nacht wird dadurch drastisch reduziert", sagt Robbins. Die regenerativen Vorteile des Schlafes gehen durch den Schlummertrunk also verloren.

Der Einschlafphase folgt dann nicht wie gewöhnlich ein leichter REM-Schlaf, sondern komaartiger Tiefschlaf. In weiterer Folge kommt es anstatt der Tiefschlafphasen zu unruhigem REM-Schlaf, was wiederum zu einem abrupten Aufwachen und schlechten Wiedereinschlafen, unruhigen Träumen und Schwitzen führen kann. Ab welcher Menge Alkohol die nächtliche Erholung beeinträchtigt wird, hängt von individuellen Faktoren wie Alter, Geschlecht und körperlicher Konstitution ab. Oft reichen aber bereits zwei bis drei Getränke aus, um den gesunden Schlaf zu stören.