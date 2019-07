Schlafen mit zugeklebtem Mund: Was ist "Buteyko" – und ist es gefährlich?

Schon seit drei Monaten würde ihre Familie mit Klebeband über dem Mund schlafen und damit Buteyko praktizieren, sagte die Sängerin. Buteyko habe ihr geholfen, besser zu schlafen, verhindert, dass ihr Hals nachts austrocknet und sie von Mundgeruch befreit, behauptet die Indonesierin. Das berichten unter anderem die BBC und der Guardian.

Aber was steckt hinter der Buteyko-Methode und ist sie gesundheitlich bedenklich?

Ärzte warnen

Wie eingangs erwähnt, wurde Buteyko von Konstantin Pavlovich Buteyko in den 50er-Jahren in der damaligen Sowjetunion entwickelt. Er war überzeugt, dass nicht nur die Atmung an sich, sondern auch Erkrankungen der Atemwege, etwa Asthma, auf ein verstelltes Atemzentrum zurückzuführen sind.

Fast siebzig Jahre später ist seine alternativmedizinische Therapie nach wie vor beliebt. Neben einer heilenden Wirkung bei Diabetes, chronischer Müdigkeit, ADHS und Depressionen propagieren Anhänger vor allem die günstige Wirkung auf das Ein-und Durchschlafen.

In diesem Zusammenhang schwören Verfechter auf die Linderung von Schlafapnoe. Dabei werden durch die Erschlaffung der Rachenmuskulatur die oberen Atemwege verschlossen, die Luftzufuhr wird verhindert. Dies kann nachts wenige Male bis zu 100-mal pro Stunde auftreten, einzelne Atempausen können mehrere Sekunden dauern. Meist werden die Patienten von den Angehörigen darauf aufmerksam gemacht, dass das Schnarchen nicht gleichmäßig ist, sondern nach einem lauten Schnarchgeräusch eine längere Atempause folgt.

Patrick McKeown, Gründer der International Buteyko Clinic, sagte der BBC, dass Mundatmung Schlafapnoe begünstigen würde, "da die Zunge nach hinten gedrückt und die Atemwege verstopft werden".

Ärzte warnen jedenfalls davor, Schlafapnoe mit Buteyko zu behandeln. "Ich verstehe, warum es günstiger ist, durch die Nase zu atmen, aber die meisten Menschen öffnen den Mund sowieso nur, wenn sie Schwierigkeiten haben, durch die Nase zu atmen", sagte Kathleen Yaremchuk, HNO-Chirurgin und Schlafexpertin aus den USA, der BBC. Jemand, der an Schlafapnoe leide, könne den Zustand "nur durch Schließen des Mundes" nicht verbessern.