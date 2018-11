Asthma: Essen von Fisch kann Symptome reduzieren

Zweimal pro Woche

An der klinischen Studie nahmen 64 Kinder aus Athen in Griechenland im Alter von fünf bis zwölf Jahren teil, die an leichtem Asthma litten. Forscher aus Australien und Griechenland teilten die Kinder in zwei Gruppen auf und forderten rund die Hälfte auf, zwei Mahlzeiten gekochten fetten Fisch (von mindestens 150 Gramm) als Teil der griechischen Mittelmeerdiät pro Woche für sechs Monate zu sich zu nehmen. Die restlichen Kinder folgten ihrer normalen Ernährung.



Am Ende des Versuchs fanden sie heraus, dass die Gruppe, die Fisch aß, ihre bronchiale Entzündung um 14 Einheiten reduziert hatte. Über zehn Einheiten ist nach internationalen Richtlinien von Bedeutung.