Prostata: Urologen fordern Einladungssystem für PSA-Test

Während in den USA diese Untersuchungen in diesem Jahr bereits in die offiziellen Empfehlungen aufgenommen werden und sich damit eine Übernahme der Kosten durch die staatliche US-Gesundheitsversorgung Medicare ankündigt, ist davon in Österreich bisher nichts zu hören. Shariat formulierte das so: "No interest! Das wird von niemanden bezahlt." Unter den entsprechenden Voraussetzungen gebe es für Frauen mit Mamma- oder Ovarialkarzinomen - und somit auch für ihre nächsten Anverwandten - diese Gen-Tests, für die Männer im Fall eines Prostatakarzinoms jedoch nicht.