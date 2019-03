Prognose für 2019: Weniger Brustkrebs-Todesfälle in der EU erwartet

Die Zahl der Brustkrebs-Todesfälle wird in den EU-Ländern im Jahr 2019 abnehmen, mit Ausnahme von Polen. Das ergab die Prognose des Epidemiologen Carlo La Vecchia und seiner Kollegen von der medizinischen Universität Mailand. Insgesamt werden in der EU heuer rund 1,4 Millionen Menschen an Krebs sterben, schätzen die Forscher, die ihre Ergebnisse im Fachjournal Annals of Oncology präsentierten.

Anstieg in Polen

Um fast neun Prozent soll im EU-Gesamtschnitt die Brustkrebs-Sterberate im Vergleich zum Jahr 2014 zurückgehen, nur in Polen soll es einen Anstieg um rund zwei Prozent geben. Obwohl die Rate der Todesfälle durch Brustkrebs sinkt - von 14,6 pro 100.000 Menschen im Jahr 2014 auf heuer voraussichtlich 13,4 - würden die tatsächlichen Todesfälle zunehmen, und zwar weil es immer mehr ältere Menschen gebe, betonte La Vecchia.

Brustkrebs bleibe nach Lungenkrebs die zweittödlichste Krebsart bei Frauen. "2014 gab es in Europa 92.000 Todesfälle durch Brustkrebs, 2019 werden es 92.800 sein", so La Vecchia. Unter den sechs größten EU-Ländern wurde für Großbritannien bei Brustkrebs mit 13 Prozent der größte Rückgang der Sterberate prognostiziert, darauf folgten Frankreich (zehn Prozent), Deutschland (neun Prozent), Italien (sieben Prozent) und Spanien (fünf Prozent). Nur in Polen werde es einen Anstieg von zwei Prozent geben.

Bessere Vorsorge und Therapie

Der Rückgang der Rate der Brustkrebs-Sterbefälle hänge gemäß dem Mediziner mit den jeweiligen nationalen Screening Programmen, früheren Diagnosen sowie verbesserten Behandlungsmöglichkeiten zusammen. Der positivste Trend sei hier in der Altersgruppe der Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren zu verzeichnen - das sei meist die Zielgruppe der Screening-Programme, bemerkte La Vecchia. So rechnen die Mediziner in dieser Altersgruppe im Vergleich zum Zeitraum 2010 bis 2014 mit einem Sinken der Sterberaten bei Brustkrebs um 16 Prozent, bei den 70 bis 79-jährigen Frauen werde der Rückgang hingegen nur sechs Prozent betragen.

Zwischen 2007 und 2016 habe sich das Vorsorge-Screening in den Ländern der EU deutlich verbessert: Immer mehr Länder würden ein solches implementieren, immer mehr Frauen ließen sich untersuchen. Die Gruppe der Frauen zwischen 70 und 79 Jahren profitiert jedoch laut La Vecchia wahrscheinlich am wenigsten sowohl von den Programmen als auch den besseren Therapiemöglichkeiten, weil diese bei den Älteren wegen eines generell schlechteren Gesundheitszustandes oft nicht eingesetzt werden können. Dass Polen und andere osteuropäische Länder eine Ausnahme des positiven Trends seien, lege nahe, dass Diagnose- und Therapiemöglichkeiten dort einer Verbesserung bedürfen, meinte La Vecchia.