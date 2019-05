Neues Kniegelenk: Wird in Österreich zu häufig operiert?

Wann sollte ein künstliches Kniegelenk eingesetzt werden?

Windhager: Wenn trotz aller nicht-operativen Maßnahmen – wie etwa Physiotherapie, Gewichtsabnahme bei Übergewicht, medikamentöser Therapie – deutlich beeinträchtigende Schmerzen länger als drei Monate lang anhalten. Auch eine verminderte Gehleistung von unter einer Stunde ist ein Kriterium. Man sollte allerdings heute nicht mehr so lange warten bis auch in Ruhe und in der Nacht Schmerzen auftreten. Und die Bildgebung allein ist auch nicht entscheidend: Es gibt Patienten, bei denen man im Röntgen eine starke Arthrose mit massiven Abnützungserscheinungen sieht, die kaum Beschwerden haben. Und es gibt Patienten mit minimalen Veränderungen im Röntgenbild und massiven Beschwerden.

Welche Rolle spielt die Erfahrung des Chirurgen?

Windhager: Viele Studien zeigen, dass die Komplikationsrate in zertifizierten Endoprothetik-Zentren mit hohen Fallzahlen geringer ist. An solchen – wie etwa bei uns am AKH – muss jeder Operateur mindestens 50 Knie- oder Hüftprothesen jährlich implantieren – damit ist ausreichende Routine gewährleistet. Sämtliche Qualitätsindikatoren wie etwa die Infektionsrate, oder das Auftreten von Komplikationen werden erfasst und jährlich durch internationale Fachexperten überprüft.