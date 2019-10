Neuer Bericht: Wie es um die Gesundheit der Kinder bestellt ist

Leidende Psyche

Gleichzeitig ist es aber auch um die psychische Gesundheit von Jugendlichen nicht so gut bestellt: Knapp ein Viertel leidet aktuell an Symptomen einer psychischen Erkrankung, sagte Culen: "Gleichzeitig wird psychologische Beratung und Behandlung nicht bezahlt." Und auf Psychotherapie als Kassenleistung müsse wochen- oder monatelang gewartet werden. "Nach vielversprechenden Schritten der vergangenen Jahre wurde in der letzten Regierungsperiode die Verantwortung für Kinder- und Jugendgesundheit in vielen Bereichen einfach ignoriert. Dabei hätte Österreich das Potenzial, im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheit Vorreiter zu sein.

Problematisch seien auch Einschränkungen im Sozialbereich wie die Sozialhilfe neu statt der Mindestsicherung: "Die Auswirkungen werden wir in den kommenden Jahren zu spüren bekommen", betonte Culen.