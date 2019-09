Neue Herzklappe: Wann ist dafür keine Operation notwendig?

Wie sieht die Behandlung aus, wenn eine Verengung der Aortenklappe diagnostiziert wurde?

Zunächst ist wichtig zu betonen: Ohne Ersatz der defekten Herzklappe werden Symptome wie Atemnot stärker, es kann zu Herzrhythmusstörungen und – selten, aber doch – auch zum plötzlichen Herztod kommen. Für den Klappenersatz gibt es zwei Methoden:

Operativer Aortenklappenersatz: Hier kommt es zu einer Öffnung des Brustkorbs – heute meist minimalinvasiv mit nur einem kleinen Schnitt, wodurch die Patienten rascher wieder mobil sind. Das Herz muss unter Vollnarkose kurzfristig stillgelegt werden, eine Herzlungenmaschine übernimmt seine Funktion.

Transkatheter-Aortenklappen-Implantation: Dabei wird – in den meisten Fällen über die Leistenarterie – ein dünner Kunststoffschlauch ( Katheter) in das Herz eingeführt. Durch diesen wird dann die neue Herzklappe an die Stelle der alten Aortenklappe vorgeschoben. Die erkrankte Herzklappe wird durch die neue verdrängt. Das Herz muss nicht stillgelegt werden, in der Regel genügt eine Sedierung („Dämmerungsnarkose“).