Herz-Operation: Wann sie ohne Herz-Lungen-Maschine möglich ist

Bei mir wurden eine abgeschwächte Herzleistung und ein Vorhofflimmern festgestellt. Ich benötige einen Defibrillator. Ist für diese Operation eine Herz-Lungen-Maschine notwendig?

Nein, in aller Regel nicht. Der Operateur sucht eine geeignete Vene im Bereich der linken Brust aus und platziert über diese unter Röntgensicht die Sonden des Defibrillators. In Anwesenheit eines Mitarbeiters der Firma, die das Gerät erzeugt und vertreibt, werden die einzelnen Sonden auf ihre Funktionstauglichkeit überprüft und diverse Messwerte dokumentiert. Auch eine Vollnarkose ist in den meisten Fällen bei diesen Eingriffen nicht notwendig.