Milchzähne: Wenn bei Sechsjährigen schon alles schwarz ist

Narkosen an der Tagesordnung

Die Zahnklinik „sleep and smile“ in Wien-Liesing ist eine von drei Einrichtungen in Wien, die Kinder unter Vollnarkose behandelt und Patienten aller Kassen nimmt. „Mit einer Wartezeit von vier Wochen geht es bei uns relativ schnell“, sagt die Leiterin Lydia Busenlechner. Andernorts warte man oft einige Monate. Aber muss es immer eine Vollnarkose sein? „Das Problem ist vielschichtig“, sagt die Zahnärztin: „Viele Eltern haben mit ihren Kindern schon mehrere Ordinationen aufgesucht, oder die Kleinen haben große Schmerzen, weil die Schäden schon fortgeschritten sind. Wenn wir dann die erste Zahnbehandlung vornehmen, ist die Vollnarkose die einzige Möglichkeit, die Patienten stressfrei zu behandeln.“

An die Praxis gewöhnen

Natürlich sei es besser, wenn man die Kinder allmählich an den Zahnarztbesuch gewöhnt, indem man sie mit der Praxis vertraut macht. „Wenn beim vierten Arztbesuch dann ein kleines Loch zu behandeln ist, ist es für das Kind kein so traumatisches Erlebnis.“ In ihrer Praxis beobachtet Busenlechner, dass immer mehr Kinder kariöse Milchzähne haben: „Hier hilft Aufklärung: Kinder können nicht alleine Zähne putzen. Fluorhaltige Zahnpasta und Tabletten sind eine gute Prophylaxe. Zahnseide ist ein Muss.“