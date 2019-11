Premiere: Erstmals tödlich Verletzter eingefroren und wiederbelebt

Ein Ärzteteam der medizinischen Fakultät der University of Maryland sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen. Die Meldung dahinter ist bahnbrechend – und bizarr zugleich: Demnach haben die Mediziner zum ersten Mal einen Menschen zunächst in einen künstlichen Scheintod-Zustand versetzt, um ihn daraufhin wieder zum Leben zu erwecken.

Das berichtet das Fachmagazin New Scientist, dem der medizinische Leiter des Teams dazu nun erstmals Rede und Antwort stand.

"Durchaus surreal"

Die Bemühungen der Ärzte um den Chirurgen Samuel Tisherman sind Teil eines Forschungsprojekts. Dessen Ziel ist es, Patienten mit tödlichen Verletzungen am Leben zu erhalten.

Behandelt werden ausschließlich Notfallpatienten, die mit lebensgefährlichen Verletzungen (etwa Schuss- und Stichverletzungen) in die Universitätsklinik der University of Maryland in Baltimore eingeliefert werden und enormen Blutverlust (mindestens die Hälfte des gesamten Blutes) aufweisen. Eine weitere Auflage für die in Frage kommenden Patienten ist, dass diese innerhalb von fünf Minuten nach ihrer Ankunft in der Klinik einen Herzstillstand erleiden. In solchen Fällen bleiben den behandelnden Ärzten nur wenige Sekunden, um den Patienten zu retten. Laut New Scientist bestehe hier nur eine fünfprozentige Überlebenschance.

Im Zuge der EPR, wie die Methode als Kürzel von "Emergency Preservation and Resuscitation" ("Notfallkonservierung und Wiederbelebung") genannt wird, wird der Körper des Menschen dann schnellstmöglich auf zehn bis 15 Grad heruntergekühlt. Das gelingt den Ärzten, indem sämtliches Blut im Organismus durch eiskalte Salzlösung ersetzt wird. Daraufhin hat der Patient so gut wie keine Gehirnaktivität mehr. In weiterer Folge wird er vom Kühlungssystem getrennt und in den OP gebracht, wo ein Chirurgenteam rund zwei Stunden Zeit hat, die Verletzungen zu behandeln, bevor der Patient wieder erwärmt und reanimiert wird.

Ein "durchaus surrealer" Vorgang, wie Tisherman im Interview mit New Scientist zugibt.