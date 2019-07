Masern-Impfpflicht in Deutschland: Befürworter auch in Österreich

Zahl der Masern-Fälle steigt

Im vergangenen Jahr gab es in ganz Europa mehr als 82.500 Masernfälle, davon mehr als 12.000 in EU-Ländern. "Heuer waren es bis End April in der EU bereits 6000 Fälle." In Österreich sind heuer bis 10. Juli bereits 134 Masern-Fälle registriert worden, 2018 waren es im gesamten Jahr 77 Fälle.

Für einen Herdenschutz ist eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent mit zwei Teilimpfungen notwendig. Bei den 2-5-Jährigen wird dieses Ziel zumindst bei der ersten Impfdosis erreicht. Bei der zweiten Impfung liegt die Durchimpfungsrate jedoch bei ungefähr 82 Prozent. "Konkret heißt as, dass 47.000 Kinder in dieser Altersgruppe eine zweite Impfung erhalten sollten", heißt es in einem Bericht des Gesundheitsministeriums.