Malaria: Labor fand Krankheitserreger in Blutkonserve von Kärntnerin

Blutkonserven werden in Österreich nicht auf Malaria getestet, da der Überträger der Krankheit in Mitteleuropa nicht heimisch ist und es damit für Personen, die nicht im Ausland waren, keine Risikoexposition gibt, heißt es beim Roten Kreuz. Außerdem könne das Vorliegen eines Risikos mit der Frage nach Auslandsaufenthalten in den letzten 6 Monaten (wird am Spenderfragebogen erfragt) gut erkannt werden kann.

Beim Roten Kreuz betont man, dass sich Restrisiken in der Medizin nie ganz vermeiden ließen, hier müsse aber der Kontext gesehen werden: "Blut ist ein Notfallmedikament, das in medizinischen Ausnahmelagen auf ärztliche Anweisung gegeben wird, in denen es vielfach keine andere Möglichkeit gibt. Durch eine Vielzahl an Tests und Sicherheitsbestimmungen sind

Blutprodukte heutzutage sehr sicher, das Restrisiko von Infektionen beträgt zwischen 1:1.000.000 und 1:10.000.000."