Malaria: Heilbar, aber dennoch tödlicher Ausgang möglich

Malaria tropica oft tödlich

Malaria tropica als gefährlichste Form verläuft bei fehlender oder zu spät einsetzender Therapie oft tödlich. Periodische Fieberanfälle sind selten. Malaria tropica überwiegt in den Tropen und Subtropen. Malaria tertiana mit unregelmäßigem Anfangsfieber ohne Schüttelfrost tritt vorwiegend in den gemäßigten Klimazonen (Ferner Osten) auf. Typisch sind starke Milz- und Leberschwellungen. Malaria quartana mit einem zögernden Fieberbeginn kommt vorwiegend in eng begrenzten Ausbruchsgebieten in den Tropen vor.

Die Prophylaxe gegen die Krankheit ist zunehmend problematisch. Die Plasmodien sind nämlich - von Region zu Region unterschiedlich - immer häufiger gegen die Medikamente resistent. Nur wenn man sich ganz genau erkundigt, in welchem Land welche Malaria-Stämme auftreten, sei ein Vorbeugung wirkungsvoll.