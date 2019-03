Malaria durch Blutkonserven: Wie ein Experte das Risiko beurteilt

"Infektion in Österreich schließe ich komplett aus"

Eine Infektion in Österreich schließt Kollaritsch komplett aus. "Wir hatten in den 40er Jahren zwar Fälle von Malaria tertiana in Österreich, etwa in der Lobau, in der Steiermark und in Lagern von Kriegsheimkehrern..Damals aber kamen viele Menschen aus Kriegsgebieten zurück, in denen Malaria heimisch war." Da es in Österreich Anopheles-Mücken gibt, die die Malaria tertiana übertragen können (nicht die Malaria tropica), kam es zu Infektionen: "Heute aber gibt es diese große Zahl an Infizierten nicht." Deshalb handle es sich auch bei allen in Österreich diagnostizierten Infektion um solche, die im Ausland erworben werden. Das sind gleichbleibend zirka rund 100 Fälle im Jahr.

Und auch die immer wieder genannte Airport-Malaria - infizierte Mücke kommt mit dem Flugzeug z.B. nach Österreich und löst hier eine Infektion aus - sei mehr ein Mythos als tatsächliche Bedrohung: "Im Gegensatz zur Berichterstattung darüber sind diese Fälle extrem selten."