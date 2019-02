Langlaufen: Gar nicht so einfach, wie es aussieht

Das über den Schnee "Cruisen" besteht aus insgesamt zwölf verschiedenen Bewegungsarten. Davon muss man sich aber nicht einschüchtern lassen. Für den Anfang im klassischen Stil reicht der Diagonalschritt, dazu ein bisschen Abfahrtstechnik, Bremsen und vielleicht der Doppelstockeinsatz.

Was den Energieaufwand angeht, ist Langlaufen ein Spitzenreiter: Es gibt praktisch keine Sportart an Land, die so viel Muskulatur beansprucht wie Langlaufen, um die Technik überhaupt umsetzen zu können. Was aber nicht immer mit vermeintlich hohen Anstrengungen einhergeht: „Mit guten technischen und koordinativen Fähigkeiten kann man ganz ökonomisch langlaufen – und dann wird dieser Sport zu einem Hochgenuss“, verspricht der Sportexperte.

Mittelfeld

Nach zwei Stunden bin ich erst mal geschafft, aber auch glücklich. Talentmäßig befinde ich mich im soliden Mittelfeld, muntert mich Niklas auf. Er hat mir die Grundkenntnisse beigebracht, mich beraten, mir vorgezeigt und Fehler gleich korrigiert, was besonders wichtig ist. „Wenn man sich etwas falsch anlernt, ist das später schwierig wieder wegzukriegen.“ Ich kann nur jedem raten, der sich fürs Langlaufen interessiert, einen Kurs zu machen, es zahlt sich aus. In der Regel reichen drei mal zwei Stunden aus, um sicher auf den Skiern zu stehen und voranzukommen. Ab dann kann man regelmäßig seine Runden ziehen, allein oder in der Gruppe – Langlaufen ist auch in seiner Vielseitigkeit unschlagbar.