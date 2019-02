Experteninterview: Auf das Gleiten kommt es an

Wenn man up to date sein möchte, wie bezeichnet man dann Langlaufen: Skating, Nordic Cruising oder eben Langlaufen?

Gerold Sattlecker: Skating ist eine Form des Langlaufens, genau wie die klassische Technik. Der korrekte Begriff heißt nach wie vor Langlaufen.

Was macht Langlaufen besser oder gesünder als den alpinen Skilauf?

Grundsätzlich ist die Beanspruchung des Herz-Kreislauf-Systems beim Langlaufen höher. Das heißt, wenn ich in Richtung Gesundheitssport etwas machen will, ist der Langlaufsport mit Sicherheit vorzuziehen. Zudem ist er im Vergleich zum alpinen Skilauf wesentlich weniger verletzungsanfällig – z. B. was Knochenbrüche oder Bänderverletzungen betrifft.



Gibt es neue Studien oder Untersuchungen, die den gesundheitlichen Nutzen belegen?

Es gibt zahlreiche Studien dazu. U.a. die Studie von Thomas Stöggl und Kollegen von der Universität Salzburg vom Jahr 2016. Diese zeigt, dass Langlaufen zahlreiche Muskelgruppen stärkt und vor allem für die Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme (Indikator für die Ausdauerfähigkeit) förderlich ist.