Kim Jong-un: Was steckt hinter dem Syndrom, an dem er leiden soll?

Die einzige wirklich effektive Therapie sei hier eine Gewichtsreduktion.

Eine weitere mögliche Ursache

- Schlafapnoe-Syndrom Häufig tritt bei stark übergewichtigen Menschen auch dieses Syndrom auf und geht auch oft Hand in Hand mit dem "Obesitas-Hypoventilationssyndrom". "Hier wird die Sauerstoffzufuhr durch die Fettansammlung im weichen Gaumen unterbunden", erklärt Vetter: "Im Liegen fallen diese Fettansammlungen auf den Kehlkopf und blockieren dadurch die Atemwege." Schlafapnoe bedeutet übersetzt „Atemstillstand im Schlaf“. Bei einer Schlafapnoe sind die Atemwege der Betroffenen so verengt, dass die Atmung nicht nur deutlich erschwert ist, sondern sogar vollständig aussetzt. Das Schnarchen kann in manchen Fällen eine Lautstärke von bis zu 90 Dezibel erreichen, was in etwa der Lautstärke eines Presslufthammers entspricht. Die typischen Geräusche des Schnarchens, bei denen sich Atempausen mit heftigem Luftschnappen abwechseln, geben das Aus- und Einsetzen der Atmung akustisch wider.