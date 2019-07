Erhöhte Gefahr zu erblinden: Rauchen schädigt auch die Augen

Rauchen schädigt nicht nur die Lunge. Auch die Augen werden in Mitleidenschaft gezogen.

Raucher erblinden im Vergleich zu Nicht-Rauchern doppelt so oft, heißt es laut BBC vonseiten des britischen Royal National Institute of Blind People. Die Wohltätigkeitsorganisation bietet Menschen mit Sehbehinderung in Großbritannien Informationen, Unterstützung und Beratung an.

Eine Befragung der britischen Association of Optometrists (AOP) zeigt nun: Nur die wenigsten wissen über diesen Zusammenhang Bescheid. Demnach ist sich nur einer von fünf Briten bewusst, dass Rauchen auch die Sehkraft beeinträchtigen kann.

Giftiger Zigarettenrauch

Tabakrauch kann dem Optometristenverband zufolge eine Reihe von Augenleiden verursachen und verschlimmern. Grund dafür sind die im Zigarettenrauch enthaltenen Chemikalien, die die Augen reizen und schädigen können.

Schwermetalle wie Blei und Kupfer können sich beispielsweise in der Linse ansammeln und zu deren Trübung führen. In der Medizin spricht man hierbei von einem sogenannten Katarakt, auch Grauer Star genannt.

Indem die Blutgefäße im hinteren Bereich des Auges (der Netzhaut) geschädigt werden, kann Zigarettenrauch außerdem Sehstörungen im Zusammenhang mit Diabetes verschlimmern.