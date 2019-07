Wann auch bei Normalgewicht Körperfett ein Gesundheitsrisiko ist

Die Forscher haben auch Folgendes berechnet: Wenn 1000 Frauen den Anteil ihres Fettes im Bauchbereich von 37 auf 27 Prozent reduzieren (bei unveränderter Fettmenge im Beinbereich), können durchschnittlich sechs Fälle von Herzgefäßerkrankungen pro Jahr vermieden werden.

Qibin Qi, der Studienleiter vom Albert-Einstein-College für Medizin in New York, erklärte in einer Aussendung der Europäischen Herzgesellschaft, dass der Body-Mass-Index alleine nicht ausreicht, um das Risiko für Gefäßerkrankungen zu bestimmen: Auch die Messung des Taillenumfangs ( Bauchumfangs, Anm.) sei dafür notwendig und liefere zusätzliche Informationen.