Influenza: Die Zahl der Kranken steigt jetzt deutlich an

Bei 70 Prozent der bisher analysierten Schleimhautabstrichen wiesen die Virologen das seit 2009 bekannte „Schweinegrippevirus“ Influenza A(H1N1)pdm09 nach. Es führt in der Regel zu etwas milderen Krankheitsverläufen. 30 Prozent der Nachweise betreffen das A(H3N2)-Virus, das im vergangenen Winter dominierte. Vor beiden schützt der Impfstoff. Influenza-B-Viren spielen noch keine Rolle.

In ganz Europa nimmt derzeit die „ Influenzavirusaktivität“ zu, wie es Virologen bezeichnen. Am stärksten sind derzeit Schweden, Norwegen, Estland, Dänemark, Portugal, Frankreich, Italien und Slowenien betroffen. Von einer Grippeepidemie sprechen die Virologen aber noch nicht: Doch bereits nächst oder übernächste Woche könnte eine solche offiziell ausgerufen werden.

Wer sich jetzt noch impfen lassen will, muss schnell sein – und sich durchtelefonieren: „Bei uns sind die Vierfach-Impfstoffe ausverkauft“, hieß es etwa bei der Opern Apotheke in der Kärntner Straße. „Bis auf zwei Packungen ist alles weg“, lautete auch die Auskunft der Apotheke am Reumannplatz in Favoriten.