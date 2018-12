Influenza: Anstieg erst nach Weihnachtsferien erwartet

Sowohl in Österreich wie auch in Europa werden derzeit nur sporadische Influenza-Infektionen registriert. Das Diagnostische Influenza Netzwerk Österreichs (DINÖ) hat am Montag per Aussendung jedoch darauf hingewiesen, dass in den vergangenen Jahren die Fallzahlen nach den Weihnachtsferien jeweils rasch angestiegen sind.