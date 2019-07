Grünflächen senken Lust auf schädliche Laster

Grün tut der Gesundheit gut: Der Anblick von Natur von zu Hause aus steht mit weniger Lust auf Alkohol, Zigaretten und schädlichen Nahrungsmitteln in Verbindung, das zeigt eine britische Studie. Die in "Health & Place" veröffentlichten Forschungsergebnisse der University of Plymouth weisen erstmals nach, dass der passive Kontakt mit einer nahe gelegenen Grünfläche die Häufigkeit und die Stärke des Verlangens reduziert.

Ohne Anstrengung

Die aktuelle Arbeit baut auf früheren Erkenntnissen auf, dass Sport in der Natur derartige Verlangen reduzieren kann. Gezeigt wird nun, dass das auch ohne körperliche Aktivität zutreffen dürfte. Die Wissenschafter betonen, dass die neuen Forschungsergebnisse weitere Belege dafür lieferten, dass es notwendig ist, Grünflächen in Städten zu schützen und in sie zu investieren.

Online-Befragung