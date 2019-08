Gibt es eine Diät, die das Krebswachstum hemmen könnte?

Durch einen verringerten Verzehr aminosäurehaltiger Lebensmittel kann einer Studie zufolge das Wachstum bestimmter Krebsarten gehemmt werden. Ein Verzicht beispielsweise auf rotes Fleisch und Eier habe die Krebstherapie bei Mäusen beeinflusst, hieß es in der am Donnerstag in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie.