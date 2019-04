Oxford-Studie: Schon drei Speckstreifen täglich erhöhen das Krebsrisiko

Fleischkonsum reduzieren

Laut Cancer Research UK könnten 5.400 der 41.804 Fälle von Darmkrebs in Großbritannien verhindert werden, wenn die Bevölkerung auf verarbeitetes Fleisch verzichten würde. Die Wohltätigkeitsorganisation betont jedoch, dass Rauchen aus gesundheitlicher Sicht ein größeres Risiko darstellt. Tabakkonsum verursacht jedes Jahr 54.300 Krebsfälle in Großbritannien. Ratsam wäre jedenfalls, den Fleischkonsum bewusst zu reduzieren.

In Österreich war Darmkrebs mit zwölf Prozent die dritthäufigste Krebserkrankung der Männer (2.593 Fälle in 2016) und mit zehn Prozent ebenfalls die dritthäufigste Krebserkrankung der Frauen (1.924 Fälle). An einem bösartigen Lungentumor – Rauchen ist hier ein Hauptrisikofaktor – erkrankten 2016 2.868 Männer und 2.009 Frauen. Lungenkrebs war damit die zweithäufigste Krebserkrankung bei Männern und Frauen.

Eiweiß und Eisen

Tatsächlich hat der Konsum von rotem Fleisch auch Vorteile, die gegen potenzielle Risiken abgewogen werden müssen: Es liefert etwa hochwertiges Eiweiß, B-Vitamine, Eisen und Zink. Verarbeitetes Fleisch wird bei der Herstellung allerdings modifiziert, um die Haltbarkeitsdauer zu verlängern oder den Geschmack zu verändern. Die Hauptmethoden sind Räuchern, Pökeln oder die Zugabe von Salz- oder Konservierungsmitteln. Es wird vermutet, dass die an der Verarbeitung beteiligten Chemikalien das Krebsrisiko erhöhen könnten. Beim Hochtemperaturgaren, beispielsweise beim Grillen, können ebenfalls krebserregende Stoffe entstehen.

In Österreich empfiehlt die Österreichische Gesellschaft für Ernährung (ÖGE) den Fleisch- und Wurstwarenkonsum auf zwei bis drei Portionen pro Woche zu limitieren. Zudem sollte beim Kauf derartiger Lebensmittel auf fettarme Produkte zurückgegriffen werden. Weißes Fleisch (Geflügel) sei aus gesundheitlicher Sicht generell günstiger zu bewerten als rotes Fleisch.